Supercoppa: ecco cosa ha deciso il Consiglio di Lega

Supercoppa: ecco la decisione della Lega. Nei scorsi giorni Inter (detentrice dello Scudetto) e Juventus ( vincitrice della Coppa Italia) avevano chiesto un rinvio della partita. Le ragioni erano da ricercarsi nell’aumento dei contagi legati alla variante omicron, e alle ultime disposizioni del Governo sulle capienze negli impianti sportivi. Infatti per cercare di frenare l’avanzata del virus, l’Esecutivo guidato da Mario Draghi ha varato nuove misure anti-Covid. In particolar modo è stato deciso di ridurre la capienza degli stadi dal 75% al 50%. Questa norma danneggia gli introiti dei club legati alla gara, visto che verranno venduti meno tagliandi rispetto a quelli inizialmente previsti. Inoltre l’ondata di positività potrebbe decimare le rose delle squadre come già accaduto nel caso del Napoli.

Supercoppa Italiana: la decisione della Lega

Il Consiglio di Lega ha stabilito di rigettare l’istanza presentata dalle due società. In particolar modo, il concilio composto dai consiglieri Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan), Maurizio Setti (Verona) ha preso questa decisione all’unanimità. Quindi il match si disputerà alla data già fissata: il 12 gennaio allo stadio “San Siro” di Milano Inter e Juventus scenderanno regolarmente in campo. Nei giorni scorsi la Lega in accordo con le società aveva deciso di sospendere la vendita dei biglietti alla luce delle nuove statuizioni governative.