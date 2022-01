Zhang arriva a Milano, Marcelo Brozovic: sicurezza sul rinnovo

INTER – Marcelo Brozovic centrocampista croato nerazzurro, laureato vice-campione del mondo nel 2018, prevede venti tranquilli. Il

presidente nerazzurro rientra in Italia quest’oggi e risulta avere idee limpide sul futuro di Marcelo. Zhang rientra dagli Stati Uniti senza dovere eseguire nessuna quarantena: il lavoro attende, urgentemente. Ma qual’è il primo passo?

Marcelo Brozovic: Zhang annuncia il rinnovo

Il centrocampista croato Marcelo Brozovic è in grado di rispondere sia in difesa che in attacco, si rivela un efficace incontrista ed anche costruttore di gioco. Difficile rifiutarlo. Riceve oggi i primi input del 2022 dal presidente Steven Zhang: il rinnovo è vicino. A sancirne la validità sarà l’arrivo del presidente. Al secondo posto in agenda, Zhang incontrerà domani ad Appiano Inzaghi per un saluto alla squadra. Dopodiché sarà presente all’incontro con la Lazio, di domenica sera. Presenza importante anche alla finale di Supercoppa con la Juventus nella giornata di mercoledì.

Un timbro decisivo per Zhang

In casa Inter si inizia il 2022 con una marcia in più, in grande velocità. I rinnovi segnalati fino al 2024 sono pronti, occorre solo il timbro decisivo! Contratti per la dirigenza, da Marotta fino a Samaden, da Ausilio e Baccin. Durante l’incontro con il ct Simone Inzaghi ci sarà molto da discutere, soprattutto di mercato. Si punta forte su Ginter, e le scelte di Zhang si fanno interessanti, giungerà qualche rinforzo? I nomi danno l’acquolina alla bocca.