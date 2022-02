Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Fiorentina diretta TV e streaming

Riparte la Coppa Italia con in programma le partite dei quarti di finale. A Bergamo va in scena un match tra le deluse dell’ultimo turno di campionato: Atalanta e Fiorentina.

I bergamaschi sono chiamati a vendicare la sconfitta interna contro il Cagliari di Mazzarri che di fatto ha complicato la corsa al quarto posto che li vedrà poi impegnati nel fine settimana proprio contro quella Juventus che li ha appena superati in classifica. Scontata l’assenza di Zapata per il problema avuto nella sfida contro il Cagliari. Molto probabile l’esordio dal primo minuto di Mihaila, giovane attaccante appena arrivato da Parma.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta invece ancora cercando di metabolizzare il doloroso addio di Dusan Vlahovic e la sonora sconfitta contro la Lazio. I toscani puntano molto a questa competizione anche per interrompere un ventennio trascorso senza alcun trofeo messo in bacheca. Italiano non farà turnover ed è probabile vedere in campo la migliore Fiorentina possibile.

La partita Atalanta-Fiorentina è in programma giovedì 10 febbraio 2022 alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1 e sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity.

In caso di parità si disputeranno i tempi supplementari e poi eventuali calci di rigore.