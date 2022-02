I dati TV “pompati” di DAZN fanno tremare il calcio

Esplode la bomba dei dati TV “pompati” di DAZN e il palazzo del calcio inizia a tremare. Come se non bastassero tutte le difficoltà economiche derivanti dalla crisi scaturita per il Covid-19 e le grane di ingovernabilità del calcio (le dimissioni di Dal Pino rischiano di condurre ad u commissariamento della FIGC), un’altra tempesta inizia a mostrare tutte le sue nubi.

L’Agcom infatti ha lanciato sul mondo del pallone la patata bollente della veridicità dei dati di ascolto forniti da DAZN.

La notizia è apparsa sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano che ricorda come attraverso la delibera 18/22 del 20 gennaio 2022 i dati da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli forniti da Auditel. Il confronto con quelli indicati da Nielsen Sports (principale fornitore di analisi e insight nel settore dello sport) per conto di DAZN è impietoso. Questa delibera ha infatti stabilito che “la variazione percentuale complessiva dell’audience tra le due rilevazioni è pari a oltre il 50% per il girone di andata”.

Il Calcio trema: i dati TV “pompati” di DAZN fanno discutere

L’attenzione sull’analisi e la comparazione di questi dati è massima vista l’importanza che i diritti televisivi ricoprono nel mondo del calcio. Si tratta infatti di un introito che frutta circa 930 milioni di euro all’anno tra DAZN/Tim e SKY.

Traumatico era già stato il passaggio da SKY e DAZN con moltissimi problemi legati alla trasmissione delle partite e questa aveva già fortemente indebolito i numeri degli ascolti costando tra l’altro il posto all’AD di Tim Gubitosi.

La discrepanza dei dati d’ascolto tra Auditel e Nielsen potrebbe far infuriare gli investitori con il rischio di veder deprezzare il prodotto e di assistere ad aste verso il basso per il 2024, quando ci sarà l’asta dei diritti televisivi. Tim sta già cercando sconti sugli accordi attuali con DAZN (Abbonati a DAZN a 29,99€/mese e disdici quando vuoi) e non è detto che possa addirittura tentare di rivendere i diritti.

La miccia di una nuova crisi è accesa e adesso il palazzo del calcio trema davvero.