Dove vedere Casertana-Bisceglie, streaming gratis Serie D e diretta tv Sportitalia?

Oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, si disputerà il match Casertana-Bisceglie, valido per la 23.a giornata del girone H di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Casertana-Bisceglie in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Casertana è sesta con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) in compagnia del Molfetta e viene da tre sconfitte consecutive contro Nola, Fasano e Team Altamura. Il Bisceglie, invece, è terz’ultimo con 20 punti (3 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Gravina per 2-3. I pugliesi hanno una gara da recuperare.

Casertana-Bisceglie sarà diretta da Andrea Terribile di Bassano del Grappa, coaudiuvato da Domenico Lombardi di Chieti e Matteo Siracusano di Sulmona.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA-BISCEGLIE

CASERTANA (4-2-3-1): Trapani; Tufano, Colacicchi, Munoz, Monti; Feola, Maresca; Mansour, Favetta, Kovosan; Diaz. All. Vincenzo Feola

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Barletta, D’Angelo, Urquiza; Rubino, Izco, Coletti, Ferrante, Farinola; Coria, Acosta. All. Michele Cazzarò.

Dove vedere Casertana-Bisceglie, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Casertana-Bisceglie, valido per la 23.a giornata del girone H del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club.