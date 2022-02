Serie A, dove vedere Fiorentina-Atalanta: streaming e diretta TV in chiaro?

Domenica a pranzo andrà in scena il big match dell’Artemio Franchi in cui si affronteranno Fiorentina-Atalanta, prima di scoprire dove vedere l’attesa partita un breve focus sulle due compagini.

La Fiorentina di mister Italiano cerca continuità dopo le belle prove contro la stessa Atalanta in Coppa Italia e lo Spezia. Da vedere chi guiderà l’attacco con Piatek favorito al momento sul nuovo acquisto Cabral.

Problemi opposti per Gasperini che invece è in piena emergenza in attacco e potrebbe dare spazio al giovane Mihaila, appena arrivato dal Parma, oppure riproporre l’attacco che ha scardinato la resistenza dell’Olympiacos in Europa League.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta: streaming e diretta TV

Fiorentina-Atalanta si giocherà al ‘Franchi’ di Firenze domenica 20 febbraio 2022. Calcio d’inizio fissato alle ore 12.30.

La sfida di Firenze verrà trasmessa in diretta su DAZN: sarà necessario scaricare l’app su una smart tv di ultima generazione o collegare il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast. (Abbonati a DAZN con solo 29,99€/mese. Disdici quando vuoi) Anche Sky trasmetterà la diretta del match che si potrà seguire sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite).

Glia abbonati DAZN potranno seguire il match anche in streaming collegandosi sul sito ufficale oppure scaricando la APP. Anche gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in streaming grazie a Sky GO e all’opzione aggiuntiva NOW TV.