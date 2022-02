Dove vedere Sassuolo-Roma? Prima uno sguardo al match. Nella 25esima giornata di campionato di Serie A, andrà in scena al Mapei Stadium-Città del Tricolore, la sfida Sassuolo-Roma.

Il fischio d’inizio è previsto per domenica 13 febbraio alle ore 18.00.

I neroverdi non vincono da tre partite, quattro se contiamo anche la Coppa Italia. Tuttavia, possono contare sull’ottima forma fisica di Domenico Berardi. Squalificati Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

La compagine giallorossa invece, ha perso in Coppa Italia con l’Inter, e viene dal pari a reti bianche casalingo contro il Genoa. Mourinho schiererà le due punte Felix e Abraham contare sulla loro mobilità e capacità di attaccare la profondità. Squalificato Zaniolo.

Il Sassuolo si trova attualmente al dodicesimo posto con 29 punti, frutto di 7 partite vinte, 8 pareggi e 9 sconfitte.

La Roma invece, è al settimo posto a pari punti con la Lazio. Il bilancio è di 12 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Tolijan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All.: Dionisi.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles; Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Lo.Pellegrini, El Shaarawy; Felix, Abraham. All.: Mourinho.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Dove vedere Sassuolo-Roma, in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Sassuolo-Roma su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.