Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura. Impazzano i fan

Voci insistenti affermano la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La crisi tra i due risale alla scorsa estate, e secondo indiscrezioni, la coppia vivrebbe spesso in case diverse.

Il loro matrimonio è durato 20 anni, e da esso sono nati i tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

La loro storia è sempre stata sotto i riflettori, sebbene l’ex calciatore e la conduttrice televisiva siano delle persone piuttosto riservate.

Sul Web, impazzano i fan che hanno sempre apprezzato e tifato per il loro legame. In particolare su Twitter, i loro nomi sono balzai in tendenza, dopo che gli ammiratori sono andati in delirio. E’ facile trovare twitt del genere: “Scusate ma in che senso Totti e Ilary si lasciano, ma dico ma stiamo impazzendo, ma cosa sta succedendo, ma è uno scherzo, ma interrompete tutto per cortesia”. Tutta questa incredulità è dovuta al solido amore che li ha tenuti insieme per anni, nonostante il rumore dei media e degli haters.

La dura crisi fra l’ex capitano della Roma e la bellissima showgirl ha fatto nascere una prima conferma sul sito di Dagospia.

Cosa è successo tra Francesco Totti e Ilary Blasi?

Ma come è nato il sospetto? Non di recente, vi sono statti strani movimenti fra le abitazioni della famiglia. Secondo i fatti, mamma Fiorella (madre di Totti), si è recata spesso e per parecchi giorni, nell’appartamento dell’Eur, all’ultimo piano del grattacielo dove cui la famiglia più famosa di Roma ha sempre vissuto in questi ultimi anni. Allo stesso tempo, il figlio Francesco, si è recato frequentemente a Casal Palocco, in visita alla casa materna.

Ad acclarare il tutto, le vacanze natalizie invernali trascorse in Lapponia da parte di Ilary Blasi. Quest’ultima ha passato il periodo non con il marito, ma con il coreografo Luca Tommasini. Inoltre, il duo è stato visto qualche sera fa, nel nuovo ristorante di Briatore nella città capitolina e in seguito in un altro locale romano, chiamato “Muccassassina”.

In questi giorni sono arrivate anche le dichiarazioni degli amici più stretti di Francesco: “Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato”.Le voci amichevoli, hanno giustificato la fine della storia citando il comportamento di lei che “Ha voluto prendere il controllo totale della famiglia, allontanandolo dalle persone che gli erano più vicine”.

Totti e Ilary sono convolati a nozze nel lontano 2005: sposati da ben 17 anni e insieme da 20. La cerimonia nunziale era stata celebrata al Campidoglio il 19 giugno 2005, officiante Francesco Rutelli e addirittura beneficiando della diretta televisiva.

Nessuno può dimenticare il giorno dell‘ultima partita del Pupone dove durante l’addio al calcio del capitano, i fotografi immortalarono il tenerissimo quadretto famigliare tra lacrime e abbracci. Il 28 maggio 2017 è una data indelebile per qualsiasi tifoso della Roma. La carriera del romanista è terminata con Roma-Genoa vinta 3-2 per i giallorossi, sotto la guida di Luciano Spalletti.