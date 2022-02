Francesco Totti: “Mi sono stancato di dover smentire. Solo fake news”

Francesco Totti è un fiume in piena dopo le notizie circolate nelle ultime ore su numerosi tabloid riguardo le voci che annunciavano la sua separazione dalla moglie Ilary Blasi. Con alcune storie apparse sul proprio profilo Instagram “Er Pupone” ha tenuto a smentire l’esistenza di relazioni extraconiugali e a ribadire la solidità del proprio matrimonio. In particolar modo ha chiesto rispetto per i suoi bambini e la sua privacy. Infatti non è la prima volta che la famiglia di Totti è al centro di pettegolezzi simili, che volevano la crisi della coppia sposata da quasi un ventennio.

Francesco Totti: “Fate attenzione perchè di mezzo ci sono bambini”

L’ex capitano giallorosso ha voluto mettere la parola fine a questi nuovi pettegolezzi. Attraverso la nota piattaforma social ha detto: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news” afferma con chiarezza l’ex campione del Mondo. “Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire” ha poi proseguito. A spegnere ulteriori dubbi ci ha poi pensato la stessa Ilary che, dopo le storie del marito, ha postato delle foto in cui la famiglia Totti al completo è al ristorante in compagnia dei figli.