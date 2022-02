Serie C, Pontedera – Cesena: le probabili formazioni

Torna il campionato di serie C girone B con l’interessante confronto Pontedera-Cesena, vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni.

Le due squadre stazionano nella parte sinistra della classifica e cercano entrambe la posta piena per continuare a sperare nei propri obiettivi. Il Cesena vuole assolutamente essere protagonista per la promozione in Serie B e tornare dove la sua storia insegna che debba stare. Il Pontedera può stupire, e si candida ad un posto nei playoff dove poi potrebbe essere la sorpresa.

Partita che potrà essere seguita su Sky e che promette gol e spettacolo. Al “Mannucci” è difficile per le squadre ospiti fare risultato, ma il Cesena proverà a tornare in Romagna con i tre punti.

Pontedera-Cesena, le probabili formazioni

Ecco come le due compagini potrebbero affrontare l’impegno a livello di scelte tecniche.

PONTEDERA: Melgrati, Shiba, Milani, Bakayoko, Espeche; Perretta, Serena, Barba, Foglia; Mattioli, Mutton. ALL. Maraia

CESENA: Nardi, Candela, Pogliano, Ciofi, Calderoni; Ardizzone, Ilari, Missiroli; Frieser, Bortolussi, Caturano. ALL. Viali

Pontedera e Cesena non si erano mai affrontate nella loro storia prima di questa stagione. All’andata hanno prevalso i bianconeri romagnoli con il risultato di 2-1. Al “Mannucci” va in scena una partita importante per entrambe le squadre in cui è atteso spettacolo e grande equilibrio.