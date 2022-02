Serie C, dove vedere Pontedera-Cesena streaming e diretta TV?

Domenica 27 Febbraio alle ore 14:30 torna la Serie C con il match Pontedera-Cesena, prima di scoprire dove vedere la gara del “Mannucci” di Pontedera un breve focus sull’incontro.

Pontedera e Cesena non si erano mai affrontate nella loro storia prima di questa stagione. All’andata hanno prevalso i bianconeri romagnoli con il risultato di 2-1. Solitamente i cesenati sono stati impegnati nelle categorie maggiori, mentre invece il Pontedera ha nella serie C il suo habitat naturale, anche se negli ultimi anni ha migliorato notevolmente le ambizioni.

Entrambe le squadre riescono quasi sempre ha segnare ed è probabile che il match possa essere ricco di gol ed emozioni. Il Cesena 3° in classifica è leggermente favorito, ma non dovrà sottovalutare l’impegno, perchè il Pontedera (attualmente 8°) cerca sul sintetico del proprio campo i punti che lo avvicinerebbero alla zona playoff.

Dove vedere Pontedera-Cesena, streaming e diretta TV

Andiamo a scoprire dove vedere Pontedera-Cesena, gara valevole per il campionato di serie C girone B. Il match sarà trasmesso in Diretta TV su Sky, al canale 258. Non sono previste dirette streaming, ma sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sui siti e sulle pagine social delle due compagini.

Al “Mannucci” va in scena una partita importante per entrambe le squadre in cui è atteso spettacolo e grande equilibrio.