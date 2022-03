Amichevole, dove vedere Francia-Sudafrica: streaming e diretta tv in chiaro?

Martedì 29 marzo, alle ore 21.15, allo “Stade Pierre-Mauroy” di Lille, la Francia del C.T Didier Deschamps ospiterà il Sudafrica del C.T Hugo Bross, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Francia-Sudafrica in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

I transalpini sono reduci dall’amichevole giocata venerdì scorso allo stadio “Velodrome” di Marsiglia contro la Costa d’Avorio, terminata 2-1 per gli uomini di Deschamps. Il Sudafrica, invece, hanno pareggiato sempre in amichevole contro la Guinea 0-0. I “bafana bafana” non prenderanno parte ai prossimi Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-SUDAFRICA

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Clauss, Varane, Kimpembe, Digne; Kantè, Pogba, Tchouameni; Diaby, Giroud, Mbappè. C.T: Deschamps.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi, Mashengo; Mvala, Monare; Dolly, Foster, Shandu; Makgopa. C.T: Broos.

Dove vedere Francia-Sudafrica, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Francia-Sudafrica, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane. Il match, però, potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.