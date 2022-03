Bernal torna ad allenarsi dopo l’incidente. Le dichiarazioni

Bernal torna ad allenarsi dopo soli due mesi dal terribile incidente. Era il 24 gennaio quando siamo rimasti tutti col fiato sospeso per il terribile incidente in cui si è trovato protagonista Egan Bernal. Il colombiano si era scontrato con un autobus a Gachancipá, in Colombia, durante una sessione di allenamento, mentre provava una bici da cronometro. Ci vorrà comunque del tempo, prima che il corridore torni ad allenarsi col gruppo, ma questo è già un grande passo verso il suo rientro. Non resta quindi che fare un in bocca al lupo ad Egan Bernal per il suo pronto rientro e per il proseguo della sua prestigiosa carriera ciclistica.

Bernal torna ad allenarsi. Le parole del corridore

Bernal riprende gli allenamenti in sella alla sua bicicletta e ritrae il momento attraverso una fotografia che ha pubblicato nel suo profilo social di Instagram. Al riguardo ha scritto: “È il giorno più felice della mia vita. Dopo 2 mesi due mesi di terapie e 20 ossa rotte, eccomi qui, con tanta voglia in più! Ci vediamo lungo le strade”.

Non resta quindi che attendere il rientro alle gare del corridore, per cui ci vorrà ancora un po’ di tempo. Infatti, al riguardo non c’è ancora un calendario preciso.