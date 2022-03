Marotta trema, al PSG vogliono un calciatore dell’Inter

Calciomercato Inter Brozovic: il PSG bussa in casa di Marotta. Dopo le vicende degli ultimi giorni, il Paris Saint-Germain è in piena rivoluzione dello spogliatoio. Complice l’eliminazione agli Ottavi della Champions League, il Club parigino si sta muovendo fortemente in vista del prossimo calciomercato.

In particolare, secondo quanto riportato da “RMC”, il PSG è alla ricerca di un preciso calciatore dell’Inter: si tratta di Marcelo Brozović, perno fondamentale della compagine milanese. Il suo arrivo, servirebbe per elevare ulteriormente il tasso qualitativo della squadra, dando più ordine ad un gioco apparso troppo legato alle individualità e poco alla collettività.

Leonardo lo ha seguito a lungo già in passato, e anche nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento della società transalpina.

Il PSG tenta di piazzare il colpo in casa Inter ma…

Calciomercato Inter Brozovic. Il calciatore croato è in scadenza di contratto con i nerazzurri. Da tempo si parla del rinnovo come affare concluso, ma l’ufficialità tarda ad arrivare. I calciatori del Paris Saint-Germain lo vorrebbero al Parco dei Principi, al centro del loro centrocampo, per la prossima stagione. Difficilmente tale richiesta sarà esaudita, considerato che lo stesso Leonardo, potrebbe lasciare Parigi. Non indifferenti gli insulti rivolti proprio contro di lui, ma anche verso il Presidente Nasser Al-Khelaifi. Tra i sostenitori del PSG c’è del malessere e del risentimento. Le mura de il Parc des Loges e del Parco dei Principi, sono state imbrattate con scritte ed insulti indirizzati ai giocatori e alla proprietà del Club. Le frasi che campeggiano sui muri sportivi della città: “Paris c’est nous”, “Paris jamais Qatari”.

Tuttavia, senza un prolungamento del contratto di Brozo, c’è un occasione che le big europee possano tentare di assicurarselo. L’Inter è pronta al rinnovo, ma serve l’ufficialità del nuovo contratto per oscurare qualsiasi altra possibilità.

Calciomercato Inter Brozovic

Non solo PSG, anche il Real Madrid è sulle tracce di un centrocampista. Il Presidente Florentino Pérez sta pensando tra i tanti nomi, anche a quello di Brozovic, cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni.