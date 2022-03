Cannavaro dichiarazioni: “Siamo i Campioni d’Europa e lo siamo diventati attraverso un modello di gioco che ha entusiasmato”

Fabio Cannavaro, ecco le dichiarazioni dell’ex capitano della Nazionale Campione del Mondo 2006. L’ex difensore fa alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport stamane in edicola. Scopriamo insieme le più significative. Riguardo la corsa allo scudetto: “Vista l’evoluzione della Juventus, sarebbe un errore madornale considerare Allegri irrimediabilmente escluso dalla lotta; e il Napoli, che ha perso l’altro giorno, rimane in corsa. È una sfida a quattro, ci divertiremo sino all’ultima giornata o magari poco prima“.

Cannavaro dichiarazioni: sulla Nazionale

“Impossibile pensare che pure al prossimo Mondiale non ci sia l’Italia. Siamo i Campioni d’Europa e lo siamo diventati attraverso un modello di gioco che ha entusiasmato. Il destino e gli episodi ci hanno sottratto la qualificazione, ma abbiamo un serbatoio di talenti che possono aiutarci“. Secondo l’ex difensore Chiesa e Spinazzola sono assenti di notevole importanza.

Inter e scudetto

“Ci proverà, perché nulla è deciso. Ci vuole un miracolo ma in passato ne sono stati fatti e in futuro ne vedremo. Chi può negare la speranza, quando si ha un organico come quello nerazzurro?”

Uomini chiave

“Il Milan ha Giroud che segna gol decisivi utili per fare la differenza e sta per riabbracciare un Ibrahimovic che nessun altro può godersi, solo Pioli. L’Inter ne ha più di uno. Il Napoli dipende da Osimhen, dalla sua capacità di orientare il destino con i suoi gol. E la Juventus ha preso un attaccante pazzesco: Vlahovic è capace di difendere la palla con il corpo come pochi, è cattivo sullo sviluppo centrale e su quello laterale. Mi sembra un po’ stanco, perché giocare sempre toglie forze, ma alla sua età si smaltisce in fretta l’acido lattico“.