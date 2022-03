Olivier Giroud suona la carica: “Siamo ambiziosi”

Olivier Giroud nelle ultime uscite sta facendo innamorare tutti i tifosi rossoneri. Il francese dopo la doppietta rifilata nel derby all’Inter, ha segnato anche il gol partita nella super-sfida contro il Napoli. L’ex Chelsea ai microfoni di Dazn ha parlato delle possibilità Scudetto del Milan: “Certo che possiamo crederci. Siamo tre squadre in tre punti, allora penso che partita dopo partita siamo ancora nella corsa. Non voglio parlare già di scudetto ma è ovvio che ci pensiamo e speriamo. Anche nella Coppa Italia. Siamo ambiziosi”.

Con un gol di rapina Giroud si conferma attaccante di razza e uomo in più in questa corsa per il primo posto in Serie A. Sulla rete al Napoli, il bomber ha affermato: “Provo sempre a fare il mio lavoro quando sono in area, provo ad essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Nel primo tempo potevamo giocare meglio in contrattacco, e particolarmente nell’ultimo passaggio. Ma abbiamo fatto bene, siamo stati molti bravi in difesa, e tutti i miei compagni hanno lavorato tanto e meritato”.

Rivalità a parte, Olivier Giroud ha parlato anche della concorrenza con Zlatan Ibrahimovic: “Non voglio pensare a chi giocherà. Il mio lavoro è anche quello di essere un grande fratello per i giovani, abbiamo tanta qualità ma qualche volta dobbiamo dare consiglio. Conosco l’importanza di comunicare e confrontarci tra noi”.