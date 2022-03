Cassano decreta Benzema più forte di Ronaldo. E intanto stasera sarà ospite ad Affari Tuoi

Antonio Cassano sta facendo molto discutere in queste ore, dopo le parole rilasciate durante il collegamento alla Bobo TV, nel canale Twitch di Christian Vieri.

L’ex calciatore ha tracciato una speciale classifica, nella quale ha inserito Karim Benzema tra i bomber più prolifici. Secondo lui, l’attaccante francese ha un qualcosa di più rispetto ad altri.

Cassano commenta gli avvenimenti post Champions League

Polemico da sempre, Antonio Cassano non manca mai di dire la sua verità. E lo fa talvolta con toni scherzosi ma decisi. L’occasione si è presentata questa volta, dopo il turno di Champions League che mercoledì scorso ha avuto tali esiti: la pesante eliminazione del Paris Saint-Germain, che una volta andando in vantaggio, si è fatto recuperare e superare dalla tripletta di Benzema; l’indimenticabile serata di quest’ultimo; il dopo gara turbolento con l’atteggiamento aggressivo del Presidente parigino Al-Khelaifi e il Direttore sportivo Leonardo che hanno attaccato l’arbitro e alcuni dei suoi assistenti negli spogliatoi; la presunta rissa tra Donnarumma e Neymar.

La prestazione della punta del Real Madrid è stata lodevole, così come le prodezze di classe di uno strepitoso Luka Modrić. Dopo il primo gol di Kylian Mbappé, la squadra allenata da Mauricio Pochettino ha peccato di tanti errori, tra cui quello grossolano di Gianluigi Donnarumma, che ha permesso ai Blancos di riaprire l’incontro ed in seguito vincerlo.

In tutto ciò, Benzema è stato devastante, con i suoi tre gol e tanta qualità. Risultato: qualifica ai quarti per il Real.

Le preferenze di Fantantonio e il rammarico per l’Inter

Antonio Cassano si è così espresso in merito alla partita: “Per come vedo io il calcio, credo che nel ruolo di centravanti sia molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo. Lui voleva far gol in tutti i modi, spaccava la porta, ma non aveva la qualità di Benzema. Karim è unico, dopo quello che sta facendo vedere”.

E non finisce qui. Dopo aver ridimensionato il campione portoghese, sei volte Pallone d’Oro, Cassano ha tracciato una personale e speciale classifica di numeri 9, e ha parlato di quelli che secondo lui, sono i primi cinque e più forti della storia: “Ronaldo, Van Basten, Lewandowski, Ibrahimović… Lui c’è. Negli ultimi vent’anni è qualcosa di unico, soprattutto se pensiamo che è il terzo marcatore più importante della Francia senza sei anni in Nazionale”. E per concludere: “Benzema ha l’istinto killer del 9 e la qualità di Zidane”.

Non solo gli spagnoli e i francesi… l’ex attaccante barese ha parlato anche dell’Inter e dell’eliminazione in Champions League di martedì scorso contro il Liverpool: “L’Inter se l’è giocata a viso aperto, mi è piaciuta tantissimo al ritorno. Pensavo a un gap molto più grande tra Liverpool e Inter. Non l’ho visto in queste due gare: il Liverpool non ha rubato niente, però l’Inter di questo passo qua… Gli servirà questa sconfitta per crescere. Delle italiane che ho visto in Europa, con l’Atalanta mi ha soddisfatto di più. Se l’è giocata col Liverpool, sono andati lì a testa alta”.

Antonio Cassano sarà su Rai1 questa sera

Nella settimana di Antonio Cassano però, non ci sono soltanto eventi calcistici ed opinioni sui canali social, ma anche della beneficenza in una vera e propria TV. Infatti, il barese sarà tra gli ospiti dello spettacolo Rai: Affari Tuoi formato Famiglia. Insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo come Clementino, Tananai, Ditonellapiaga e Rettore, parteciperà alla nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con il contributo di sua moglie Giovanna Civitillo. La puntata andrà in onda questa sera dalle 20.35 su Rai1. I protagonisti del Game show, i concorrenti e le loro famiglie, giocheranno nelle due partite previste nel corso della serata. E’ assicurato tanto spettacolo e divertimento, accompagnato da momenti di musica. Nella prima partita, giocherà un nuovo concorrente, guidato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi.

Con loro, ci saranno i nomi di Clementino e Tannai. Nella seconda partita invece, intitolata “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso ma a giocare sarà un vip: Antonio Cassano, anche lui accompagnato da parenti e persone care. Il suo compito sarà quello di aprire i pacchi. Nella seconda partita, nel momento in cui verrà chiamato il “Pacco Musica”, interverranno Ditonellapiaga e Rettore. In entrambe le partite, il montepremi sarà di un massimo di 300.000 euro, che se nella prima partita, in caso di vittoria andrà al concorrente, nella seconda, quella con il concorrente vip, verrà devoluto interamente in beneficenza. I pacchi contenenti i premi sono 20 e tra le novità di quest’anno ci sarà la presenza di ben tre “Pacchi Fortuna”, che renderanno ancora più imprevedibile ed emozionante l’andamento del gioco, fino al suo termine.