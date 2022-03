Lewandowski tripletta più veloce della Champions: tutti i tris da record

Lewandowski ha segnato ieri sera la tripletta più veloce della Champions League, calcolando dal calcio d’inizio. Il bomber polacco del Bayern Monaco ha impiegato appena 23 minuti per battere tre volte il portiere del Salisburgo, portarsi il pallone a casa e marcare l’ennesimo record di una carriera strepitosa.

Ha battuto di soltanto 1 minuto l’ex attaccante del Milan Marco Simone che nel 1996 aveva realizzato un tris contro il Rosenborg in appena 24′.

Per Robert Lewandowski sono adesso 12 reti in 8 partite giocate. Una media mostruosa che lancia il polacco nella corsa al Pallone d’Oro e il suo Bayern alla conquista della coppa dalle grandi orecchie, gli avversari e la Juventus sono avvisati.

Lewandoski tripletta più veloce della Champions: gli altri record

Il record assoluto è però quello di Batefimbi Gomis che nel 2011 realizzò una tripletta in 8 minuti nel 7-1 del Lione alla Dinamo Zagabria. Precede di solo 1 minuto Mike Newell dei Rangers, che impiegò 9 minuti per segnare 3 reti nel 1995 contro il Rosenborg. Sul podio non poteva che esserci il recordman di hattrick Cristiano Ronaldo. Il portoghese nel 2015 infilò la porta del Malmoe per tre volte in 11 minuti per l’8-0 del suo Real Madrid.

Lewandowski compare anche in questa classifica al 5° posto: aveva segnato una tripletta in 12 minuti nel 2019 durante Stella Rossa – Bayern Monaco 0-6.