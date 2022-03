Ciccio Caputo scartato da Graziani a Campioni: “Era un circo”

Ciccio Caputo rivela a Cronache di Spogliatoio di essere stato scartato da Mister Graziani per la trasmissione Campioni. L’attuale attaccante della Sampdoria ripensa alla breve esperienza avuta al reality show sul calcio che vedeva Ciccio Graziani (ex Torino, Roma, Fiorentina) come tecnico del Cervia in eccellenza.

“Saremo stati in 200. In campo c’erano ostacoli ovunque, percorsi strani. Ti chiedevano di fare palleggi, tiri in porta, sembrava il circo. C’era Ciccio Graziani che urlava a tutti, poi Magrini accanto a lui. Quando è arrivato il mio turno ho fatto il percorso: slalom, palleggi, tiro in porta e poi mi hanno detto di andare. In uno stand a bordo campo mi hanno fatto l’intervista. Mi dicono ‘Se sarai preso ti chiameremo noi’. Non ho ho ricevuto nessuna telefonata ovviamente. A ripensarci oggi mi viene un sorriso gigante, se mi guardo indietro mi rendo conto che lo ho provate davvero tutte”.

La sfortunata parentesi televisiva non ha certo scoraggiato Francesco Caputo. L’attuale bomber della Sampdoria non ha di certo avuto la strada spianata, ma dopo tanti anni di gavetta nelle serie minori è riuscito a conquistare la Serie A. Empoli, Sassuolo e Sampdoria le sue squadre nella massima serie del Calcio Italiano.