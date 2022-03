Coppa del Re, dove vedere Betis-Rayo Vallecano: streaming e diretta tv in chiaro?

Questa sera, alle ore 21, al “Benito Villamarin”, il Betis di Manuel Pellegrini ospiterà il Rayo Vallecano di Andoni Iraola, il match è valido per la semifinale di ritorno di Coppa del Re. Prima di scoprire dove vedere Betis-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle due squadre.

Si ripartirà dal risultato di 2-1 in favore del Betis in occasione del match della gara d’andata che si è disputata lo scorso 9 febbraio. Il Betis nel suo cammino prima di questa doppia semifinale ha eliminato l’Alicante 0-4 ai 64.esimi di finale; il Talavera 2-4 ai 32.esimi; il Valladolid 0-3 ai 16.esimi; il Siviglia 2-1 agli ottavi e la Real Sociedad 0-4 ai quarti. Il Rayo Vallecano, invece, ha eliminato il Guijuelo 1-2 ai 64.esimi; il Bergantinos 1-3 ai 32.esimi; il Mirandes 0-1 ai 16.esimi; il Girona 1-2 agli ottavi e il Maiorca 1-0 ai quarti. La vincente di questa semifinale affronterà in finale il Valencia che ha eliminato l’Athletic Bilbao.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-RAYO VALLECANO

BETIS (4-2-3-1): Silva, Bellerin, Pezzella, Gonzalez, Moreno, Rodriguez, Guardado, Canales, Fekir, Ruibal, José. All: Pellegrini.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Zidane, Balliu, Savelijch, Catena, Garcia, Comesana, Valentin, Palazon, Trejo, Garcia, Guardiola. All: Iraola.

Dove vedere Betis-Rayo Vallecano, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Betis-Rayo Vallecano, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa del Re, non verrà trasmesso in diretta TV almeno per quanto concerne l’Italia da nessuna emittente italiana. In Spagna DAZN e Mediaset hanno l’esclusiva per i diritti della Coppa del Re sino al 2022. Tuttavia potete seguire gli aggiornamenti Live sulle pagine social di entrambe le squadre.