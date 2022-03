Coppa Italia Serie C, dove vedere Sudtirol-Fidelis Andria: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, allo stadio “Druso” di Bolzano, il Sudtirol di Ivan Javorcic ospiterà la Fidelis Andria del tecnico ad interim Di Bari, il match è valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Sudtirol-Fidelis Andria in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Sudtirol finora ha elininato la Giana Erminio 4-1 ai 16.esimi di finale; la Juventus Under 23 2-1 agli ottavi di finale e ai quarti il Teramo 0-3. La Fidelis Andria, invece, ha eliminato il Bari 0-1 ai 32.esimi di finale; la Virtus Francavilla 2-1 ai 16.esimi; il Foggia 2-3 agli ottavi e il Piacenza 1-0 ai quarti di finale. Si ripartirà dal 4-0 per il Sudtirol della gara d’andata giocata lo scorso 18 gennaio.

Sudtirol-Fidelis Andria sarà diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coadiuvato da Mattia Regattieri di Finale Emilia e Marco Porcheddu di Oristano. Il quarto uomo sarà Abdoulaye Diop di Treviglio.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL-FIDELIS ANDRIA

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Fabbri, Curto, Voltan, Gatto, Odogwu, Broh, Rover, Zar, Tait, De Col. All. Javorcic.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Saracco; Benvenga, Alcibiade, Riggio, Carullo; Casoli, Bonavolontà, Risolo; Gaeta; Sorrentino, Bubas. All. Di Bari.

Dove vedere Sudtirol-Fidelis Andria, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sudtirol-Fidelis Andria, valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.