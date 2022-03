Serie C dove vedere Messina Juve Stabia, diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Messina Juve Stabia in diretta TV e streaming. La gara è valevole per la 30° giornata del campionato italiano di Serie C Giorone C e si disputerà sabato 5 Marzo alle ore 14:30 al Franco Scoglio di Messina. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Scarpa della sezione AIA di Collegno.

Entrambe le compagini stanno disputando un campionato al di sotto di quelle che erano le ambizioni alla vigilia e stazionano nella parte destra della classifica. Arrivano a questa sfida con morale abbastanza differente. Il Messina cercherà di affrontare il turno casalingo per dare continuità alla bella vittoria dell’ultimo turno, quando ha sconfitto in trasferta per 3-1 la Vibonese. Al contrario le vespe di Castellammare di Stabia cercano un pronto riscatto dopo il KO interno per 1-0 contro il Monopoli.

Dove vedere Messina Juve Stabia, diretta TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming eleven sport. Il servizio è a pagamento tramite abbonamento annuale. Sarà possibile seguire la diretta testuale e gli aggiornamenti live sul sito Eurosport.it

Il campionato di Serie C sta entrando nella sua fase calda e ogni singola partita può essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Messina – Juve Stabia promette spettacolo e tanta voglia di assicurarsi l’intera posta in palio da parte di entrambe le squadre, che siano i playoff per la Serie B o la lotta per non retrocedere.