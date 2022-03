Inter, Brozović infortunio: in mattinata visite mediche

Inter, per il croato Brozović infortunio in campo durante il mach contro il Liverpool ad Anfield, si eseguono le prime visite mediche. Il centrocampista nerazzurro risulta essere una importante pedina per il ct Inzaghi, quasi da definire insostituibile, per le proprie capacità. De Vrij mancherà a Torino, causa anch’esso di un fastidioso infortunio. Il recupero non sarà inferiore ai 10 giorni.

Inter, Brozović infortunio: oggi le prime visite mediche

Eseguite in mattinata le prime visite mediche per il centrocampista Brozović, si valuta il trauma al polpaccio che lo ha obbligato allo stop dal campo contro i Reds. Sicuramente ci mette meno preoccupazione rispetto alla situazione dell’olandese e il ct Inzaghi ha già ben chiara la situazione da portare in campo contro il Torino: in regia Calhanoglu. Abbiamo notato quanto questa Inter, in vari momenti, abbia sofferto la mancanza di Brozović contro il Sassuolo.

Col Torino una sfida da studiare al dettaglio

L’infortunio di Brozović mette in difficoltà la rosa di Simone Inzaghi, occorrerà puntare le carte più soddisfacenti. Ci si prepara alla sfida col Torino, mettendo da parte i rimorsi contro i Reds. Possiamo iniziare a trarre piccole conclusioni, sicuramente vedremo in campo Calhanoglu come regista, con Barella in posizione consueta e Vidal fin da inizio match. Sulla parte sinistra ci si aspetta Gosens, al momento senza certezza. In attacco Dzeko con un dubbio sulla presenza di Lautaro. In tal modo, tra i principali pensieri del ct ritroviamo Brozović, si attendono notizie sull’esito definitivo.