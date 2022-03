Probabili formazioni Roma-Vitesse. Chance El Shaarawy

Probabili formazioni Roma-Vitesse. Ritorno degli Ottavi di Conference League: i giallorossi incontrano gli olandesi allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è prevista per giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00.

La Roma di Josè Mourinho arriva a questa sfida con un solo punto guadagnato in campionato dopo l’1-1 contro l’Udinese. Pellegrini ha salvato la squadra con un rigore al 94′, rispondendo alla rete iniziale di Molina al 15′. Giallorossi non del tutto freschi, visto che come affermato dal tecnico portoghese, erano già stanchi prima della partita. Una stanchezza dovuta certamente, anche alla partita di Conference, visto il campo ed il viaggio affrontato. Bisogna dunque abituarsi a giocare così tante partite e mantenere alta la concentrazione per giocare sempre ad ottimi livelli.

Conference League, le probabili formazioni di Roma-Vitesse

E’ prevista per questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Nemmeno un giorno di riposo per i calciatori romanisti, che domenica 20 marzo alle ore 18.00 saranno impegnati nel derby della Capitale contro la Lazio. Lasciata alle spalle la brutta prestazione di ieri sera, occorre ora ricaricare le energie per i prossimi due match.

Importante sarà la disponibilità di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Il primo ha vinto il ballottaggio con Veretout. Nella lista degli squalificati invece, spiccano i nomi di Gianluca Mancini e Sergio Oliveira. Nel Vitesse, squalificato Oroz. Di seguito la possibile formazione della Roma contro il Vitesse che Mourinho potrebbe mandare in campo.

Formazione Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, El Shaarawy, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. All.: Josè Mourinho.

Formazione Vitesse (4-3-3): Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero; Grbic, Openda. All.: Thomas Letsch.

Conference League, Vitesse Roma andata 0-1: gli highlights

All’andata contro il Vitesse Arnhem, la Roma ha strappato la vittoria grazie al siluro deciso di Sergio Oliveira al 47′. Un gol importante che ha dato fiducia a tutto il gruppo. All’Olimpico i giallorossi hanno buonissime chance di chiudere la pratica e avanzare ai Quarti di finale di Conference League.