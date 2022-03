Russia fuori dai Mondiali del 2022 del Qatar: il comunicato ufficiale della Fifa

Russia fuori dai Mondiali: è questa una delle notizie più importanti delle ultime ore. I venti di guerra soffiano anche sullo sport. Da sempre le competizioni agonistiche internazionali sono viste come un modo per promuovere la solidarietà tra i popoli e il benessere collettivo. L’atteggiamento del Governo Putin, che ha ordinato l’attacco dei territori ucraini, è stato considerato fortemente in contrasto con questi valori portanti. Per tale motivo gli organi competenti, la Fifa e la Uefa, hanno deciso di sospendere lo Spartak Mosca dall’Europa League e la Nazionale russa dai Mondiali del Qatar 2022.

Russia fuori dai Mondiali di calcio: il comunicato ufficiale di FIFA e UEFA

Lo sport vuole mandare un segnale di pace e lo fa estromettendo i rappresentati sportivi della Russia dai circuiti internazionali. Ecco il comunicato con cui le istituzioni hanno diramato questa presa di posizione: “La FIFA e la UEFA hanno deciso insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti. Il calcio è unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo rapido così che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”.

La Federcalcio russa valuta “discriminatorie” queste misure

La Federcalcio russa non sta a guardare e, tramite una nota, si è mostrata totalmente contraria ai provvedimenti adottati. Si è detta: “totalmente in disaccordo con le decisioni di Fifa e Uefa di sospendere le squadre russe“. Il comunicato ufficiale parla anche di discriminazione, visto che il massimo organo del calcio cosacco sostiene che questa sanzione avrà: “Un effetto discriminatorio su un gran numero di atleti, allenatori, di club o nazionali”. La Uefa ha sancito anche il passaggio automatico del Lipsia ai quarti di Europa League, estromettendo di fatto lo Spartak Mosca.