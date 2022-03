Serie A dove vedere Spezia Cagliari: streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Questo fine settimana va in scena la 29^ giornata di Serie A ecco dove vedere Spezia Cagliari in streaming oppure diretta TV su SKY o DAZN. Si tratta di un match delicatissimo per la zona salvezza visto che le due squadre sono divise da appena un punto e si trovano proprio sopra la zona retrocessione.

La partita vedrà di fronte due squadre che hanno due filosofie di calcio differenti e che rispecchiano la volontà dei propri tecnici. Lo Spezia cerca sempre il gioco e la pressione alta, il Cagliari invece fa della solidità difensiva e delle ripartenze il suo marchio di fabbrica.

Dove vedere Spezia Cagliari: punti pesanti in palio per la lotta salvezza

Il Cagliari di Walter Mazzarri cercherà un pronto riscatto dopo la pesante batosta casalinga contro la Lazio. Lo Spezia invece vuol dare seguito alla bella prestazione di Torino contro la Juventus, in cui è arrivata una sconfitta non meritata.

L’inizio della gara Spezia-Cagliari, partita della 29ª giornata di Serie A TIM, è in programma il 12 marzo 2022 alle ore 15.00. Puoivedere Spezia–Cagliari in streaming live e on demand su DAZN. (Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora)

