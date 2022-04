Bayern Monaco gioca per 30 secondi in 12, perderà la partita a tavolino?

Il Bayern Monaco vince 4-1 in trasferta contro il Friburgo, ma la società trema per un errore nei cambi. La gara si è disputata oggi sabato 2 aprile alle ore 15.30 all’Europa-Park-Stadion di Friburgo.

Dopo la sostituzione all’85’, Kingsley Coman non esce dal campo. Si teme una possibile sconfitta a tavolino.

Il clamoroso errore nei cambi, potrebbe costare la disfatta a tavolino ai bavaresi, vincitori con i gol di Goretzka al 58′, Gnabry al 73′, Coman all’82’, Sabitzer al 96; contro il gol di Petersen al 63′.

Qual è il regolamento, e cosa rischia il Bayern Monaco?

Nonostante la sostituzione, Coman ha toccato nuovamente il pallone. L’arbitro ha avvisato immediatamente dell’irregolarità e ha chiesto aiuto al VAR. Dal video si è visto come il Bayern Monaco ha effettivamente giocato in 12 per una trentina di secondi. In questo caso, il regolamento della Bundesliga parla chiaro all’articolo 17, paragrafo 4: “Se un calciatore gioca una partita o una parte di essa senza esserne abilitato, la squadra che ha utilizzato l’atleta deve essere sanzionata con un 2-0 a tavolino, a meno che la partita non termini prima che l’arbitro si accorga dell’inidoneità del calciatore”. La stampa tedesca, riporta come i tedeschi potrebbero andare incontro alla sconfitta a tavolino, per una condotta colposa. Tuttavia, non si esclude l’errore tecnico da parte dell’arbitro Christian Dingert. Se presa in considerazione quest’ultima ipotesi, la partita andrebbe ripetuta.

Una partita disputata egregiamente, con un pasticcio nel finale. La squadra di Julian Nagelsmann potrà pagare le conseguenze dopo aver schierato un uomo in più per 30”. Ciò che è accaduto nei minuti finali del match, ha del clamoroso e ha vanificato tutti gli sforzi fatti dalla compagine bavarese. Il giallo dell’ultima doppia sostituzione mette momentaneamente a rischio il successo dei ragazzi di Nagelsmann, attualmente in prima posizione in classifica con 66 punti, sopra al Borussia Dortmund.