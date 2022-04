Dove vedere GP Miguel Indurain: streaming e diretta TV?

L’alternativa alle classiche del nord di questo periodo sono le corse in Spagna ed ecco dove vedere il GP Miguel Indurain che si corre sabato 2 aprile.

Saranno in molti i big al via e su tutti Alejandro Valverde, che a quarantadue anni cerca la quarta vittoria in questa corsa. Ai nastri di partenza anche il fresco vincitore della Volta Catalunya Sergio Higuita.

GP Miguel Indurain, dove vedere la classica spagnola

La corsa ciclistica spagnola GP Miguel Indurain sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN). Il collegamento partirà dalle ore 14:45. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Gli highligts dell’edizione 2021