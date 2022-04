Malore per Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale. L’uomo, 64 anni si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all’Ospedale di Alessandria, dopo aver accusato un malore nella giornata di oggi ad Asti. Le sue condizioni sarebbero serie.

Notizia in aggiornamento