Malore Tacconi, il figlio rompe il silenzio e parla delle condizione del padre

Il malore che ha colpito Stefano Tacconi ha lasciato tutto il mondo del calcio e non solo con il fiato sospeso. L’ex giocatore si trova tuttora ricoverato in ospedale ad Alessandria dove è costantemente monitorato dallo scorso 23 aprile e continua a lottare per vincere questa battaglia. Tacconi si trova in coma farmacologico e le prossime giornate, saranno molto importanti per comprendere le conseguenze che può aver lasciato questo grave malore.

Ci uniamo al grande in bocca al lupo di tutto il web e non solo affinché Stefano Tacconi possa tornare il prima possibile tra noi.

Malore Tacconi, il figlio rompe il silenzio. Le dichiarazioni

A parlare delle condizioni di salute di Tacconi, è suo figlio Andrea che nella storia di Instagram risalente alla giornata di ieri, martedì 26 aprile, ha scritto: “Giorno dopo giorno ci sono piccoli miglioramenti anche se i medici hanno detto che questi sono i giorni più delicati. Continuiamo ad essere uniti, per lui”.

Ricordiamo che già nella giornata del 25 aprile, Andre intervenuto a Calcio Totale aveva raccontato: “L’operazione è andata bene, ci sono segnali incoraggianti, ma solo il tempo può darci risposte”.

Non resta quindi che attendere i prossimi bollettini medici per comprendere la situazione clinica di Stefano Tacconi.