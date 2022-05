Conference League, SuperNews è a Tirana: segui LIVE con noi il giorno della finale

SuperNews da questa mattina è a Tirana per seguire in diretta dal vivo la finale di Conference Leaague Roma-Feyernoord in programma questa sera alle 21:00. È l’Arena Kombëtare l’ultima tappa del viaggio iniziato dalla squadra giallorossa questa estate a Trebisonda e che nella buona e nella cattiva sorte, come una compagna di vita, ho avuto la fortuna di seguire.

Dal lungo e freddo viaggio di ottobre fino a Bodø, al di là del circolo polare artico, fino al penultimo scalo fatto in quel di Leicester passando per Sofia ed Arnhem. Manca l’ultima pagina di questo racconto: siamo pronti a scrivere la storia.

Finale Conference League: il nostro viaggio LIVE da Tirana

ore 08:55 Partenza alla volta di Tirana con un volo diretto da Genova