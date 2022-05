Giro d’Italia Tappa 5, percorso, favoriti, orari, diretta tv e streaming gratis

Giro d’Italia Tappa 5 in programma oggi, mercoledì 11 maggio. Si tratta della frazione Catania-Messina con partenza prevista per le 11.45 e arrivo in programma intorno alle ore 16. I corridori dovranno affrontare un percorso di ben 174km.

Questi i corridori favoriti per la vittoria finale: Mark Cavendish, Arnaud Démare, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel, Phil Bauhaus, Alberto Dainese, Simone Consonni, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Magnus Cort Nielsen, Filippo Fiorelli, Edward Theuns, Andrea Vendrame.

Giro, il percorso della quinta tappa

Il percorso da Catania a Messina conta 174km con la presenza a metà percorso della salita pedalabile di Portella Mandrazzi (circa 20 km al 4%). Il primo traguardo volante è collocato a Francavilla di Sicilia, poi i corridori affronteranno una lunga scalata di Portella Mandrazzi (pendenze attorno al 4% medio, gran premio della montagna di 2ª categoria. Da qui segue una lunga discesa che porta alla costa nord dell’Isola. Una volta arrivati a Villafranca Tirrena, i corridori affronteranno il secondo sprint intermedio e a circa 4 km dall’arrivo ci sarà un piccolo strappo che porta dentro Messina. L’ultima curva della frazione è posta a 800m dal traguardo, dove i velocisti si contenderanno la vittoria di tappa.

Giro d’Italia tappa 5, diretta tv e streaming gratis

La quinta frazione sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 10.45 con Aspettando il Giro su Raisport Hd, a seguire il passaggio su Rai Due alle 14.00. In streaming invece sarà possibile collegarsi su Rai Play. La diretta integrale della tappa verrà trasmessa su Eurosport 1 e in streaming su Discovery Plus, Dazn e ed Eurosport Player.