Inter-Sampdoria, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi alla ricerca dello scudetto

INTER-SAMPDORIA, FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

A San Siro alle ore 18 di oggi, domenica 22 maggio 2022, andrà in scena Inter-Sampdoria. La sfida verrà gestita dall’arbitro Di Bello e vedrà i nerazzurri sognare e lottare per lo scudetto.

Inter-Sampdoria, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.

SAMP(4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

L’Inter sogna di cucire la seconda stella sulla maglia, ma per poterlo fare

sarà necessario non solo battere i blucerchiati al Meazza oggi, dovrà sperare anche in una sconfitta del Milan contro il Sassuolo. I rossoneri sono a +2 in classifica. E’ lecito sognare, nel mentre, la formazione di Inzaghi ha già messo in bacheca due trofei quest’anno: Supercoppa e Coppa Italia.

Per la sfida contro la Samp, Inzaghi ha scelto un 3-5-2.

Marco Giampaolo e la sua squadra hanno messo in tasca la salvezza per quest’anno e contro l’Inter non hanno alcun obiettivo da raggiungere. A San Siro i blucerchiati scenderanno in campo con un 4-5-1.

Dove vedere Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria, gara valida per il 38° e ultimo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.