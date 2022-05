Juventus, riscattato Chiesa: arriva il post del giocatore

La qualificazione alla prossima Champions League porta una ventata di positività a Torino. Buone notizie alla Juventus, riscattato Chiesa dalla Fiorentina. Al club viola vanno 40 milioni di euro, più eventuali altri 10 di bonus.

Il giocatore della Juve, classe ’97, verrà riscattato da parte del club bianconero. Non che ci fossero dubbi su questo. Anche dopo il brutto infortunio rimediato dal giocatore a gennaio, con conseguente intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiesa non scende in campo dal 9 gennaio scorso, fino a quel momento ha collezionato 43 presenze con la Juventus siglando 14 gol. Il giocatore rientrerà la prossima stagione.

Con l’arrivo della certezza di partecipare alla prossima Champions League, è scattata ufficialmente una delle clausole presenti nell’accordo con la Fiorentina per l’acquisto obbligato. Appunto, la qualificazione all’Europa che conta. La Juve crede fortemente nel suo bomber e non vede l’ora di riaverlo in campo.

Intanto, dai social, arriva anche il post di Federico Chiesa che mostra la sua gioia per il riscatto con la Vecchia Signora. Pochi minuti fa, sul profilo ufficiale di Instagram, Chiesa ha pubblicato una foto in casacca bianconera con la didascalia “To be continued”, appunto: “Continua” con l’aggiunta di due cuori uno bianco e l’altro nero.