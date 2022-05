Il Milan ha intenzione di continuare a cavalcare l’onda del successo anche nella stagione del 2022/23. Non solo in Serie A, anche in Europa. Per far sì che la squadra ottenga ancora successi, è necessario rinforzare l’organico, e a questo ci pensano Paolo Maldini e il suo staff. Maldini illustra come giocherebbe il Milan nella prossima stagione nella sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport.

Maldini illustra come giocherebbe il Milan nella prossima stagione

Nella testa del dirigente rossonero, c’è già una squadra che con tre big news che potrebbe essere protagonista anche in Europa. Ecco quale sarebbe la probabile formazione di Pioli.

La formazione, con un 4-2-3-1, di Maldini, prevede: Mike Maignan in porta. Il francese è stato inserito al quarto posto nella classifica dei migliori portieri del mondo di Four Four Two. Per la difesa vengono confermati Calabria ed Hernandez esterni, mentre centrale resta inamovibile il grandissimo Tomori; poi una novità: Bremer Gleison del Torino. Il primo acquisto previsto per rinforzare il Diavolo è un difensore.

Centrocampo con Tonali e Bannacer dietro a Leao e Zaniolo sulle fasce e Renato Sanchez al centro. In questa posizione del campo troviamo due grandi novità: Zaniolo e Renato Sanchez. La Roma non ha ancora confermato il suo Numero 22, il giallorosso potrebbe lasciare la capitale proprio per approdare a Milano. Darebbe grande qualità e forza alle fasce del Milan. Renato Sanchez è un altro obiettivo di Paolo Maldini. Attualmente veste la maglia del Lille, Renato è dotato di grandi doti calcistiche: forte fisicamente, buon tiro dalla distanza, ottimo possesso e gestione della palla.

Infine, in avanti, unica punta, il grande Oliver Giroud. Il francese ha chiuso il campionato con una doppietta importante che ha aperto le marcature verso lo scudetto conquistato dai rossoneri sul campo del Sassuolo nell’ultima giornata di Campionato. Giroud verrebbe confermato e con la sua esperienza andrebbe a dare quello che serve all’attacco del Milan.