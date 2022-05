Milan, Inter e Napoli: chi vince lo scudetto se si arriva a pari punti?

Esiste una possibilità, seppure molto remota, che Milan, Inter e Napoli arrivino a pari punti, chi vince lo scudetto se si arriva a questo risultato estremo? Non è un’ipotesi molto probabile ma vediamo quali risultati dovrebbero maturare per far si che questo accada.

La prossima giornata vedrà il Napoli impegnato sul difficile campo del Torino, in un match che ricalca molto la situazione che dovrà affrontare il Milan in quel di Verona. In ogni caso i partenopei possono vincere e i rossoneri invece uscire sconfitti dal Bentegodi. Differente la situazione dell’Inter che non dovrebbe faticare a battere l’Empoli.

CLASSIFICA: Inter 78, Milan 77, Napoli 73

La penultima giornata riserva un incontro sulla carta agevole al Napoli che potrebbe aver vita facile col Genoa. Ancora complicata la sfida del Milan che affronta l’Atalanta ancora in corsa per l’Europa e potrebbe maturare un pari. Complesso, non proibitivo, l’impegno interista che a Cagliari potrebbe trovare un’avversaria disperata che renderà la vita dura ai nerazzurri. Non è da escludere una beffa.

CLASSIFICA: Milan 78, Inter 78, Napoli 76

Si arriverebbe così all’ultimo turno con tutto ancora in discussione. Il Napoli a La Spezia avrebbe ancora il compito più agevole, mentre Inter e Milan con Sampdoria e Sassuolo potrebbero anche pareggiare.

CLASSIFICA: Milan 79, Inter 79, Napoli 79

Chi vince lo scudetto se si arriva a pari punti? Milan, Inter e Napoli ancora tutte e tre in gioco

In caso di arrivo a pari punti si dovrebbe andare a vedere gli scontri diretti tra le tre squadre e stilare una mini classifica. Il Milan ha due vittorie e due pareggi, l’Inter una vittoria, una sconfitta e due pareggi e il Napoli 2 sconfitte e due pareggi.

In virtù dei risultati maturati negli scontri diretti tra le tre squadre e della classifica avulsa che ne deriva sarebbero i rossoneri di Mister Pioli a laurearsi Campioni d’Italia.