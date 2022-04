Osimhen infortunato, tegola per il Napoli: ecco cosa rischia il nigeriano

Ancora brutte notizie in casa Napoli, la notizia di Viktor Osimhen infortunato priverà Luciano Spalletti del suo bomber anche per la sfida contro la Fiorentina. Non un periodo fortunato per il nigeriano che aveva saltato per squalifica anche la gara contro l’Atalanta di domenica scorsa.

Domenica oltre al nigeriano mancherà anche Anguissa squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Osimhen infortunato: il comunicato del Napoli

“Dopo il successo a Bergamo, la seduta mattutina di lunedì e la giornata di riposo di ieri, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15.

La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Osimhen [infortunato] è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra”.

Difficile vedere il nigeriano in campo contro la viola di Italiano, si tenta il recupero per la decisiva sfida contro la Roma tra due settimane. Veramente sfortunati gli azzurri di mister Luciano Spalletti.