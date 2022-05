Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli per vincere lo scudetto

SASSUOLO-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

La Serie A volge al termine e la squadra Campione d’Italia si scoprirà soltanto alla fine degli ultimi 90 minuti. Il Milan, capolista, a +2 sull’Inter, per vincere lo scudetto ha bisogno soltanto di un punto. La formazione di Pioli per l’ultimo match sarà al Mapei Stadium per Sassuolo-Milan; fischio d’inizio domenica 22 maggio 2022 alle ore 18. L’arbitro di gara sarà D. Doveri.

Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali

Le scelte di Stefano Pioli per gli ultimi 90 minuti sono state fatte, i giocatori scenderanno in campo con un 4-2-3-1: Giroud unica punta, davanti a Saelemaekers, Krunic e Leao. Hernandez e Tonali sulle fasce, mentre in difesa ci saranno Calabria, Kalulu e Timori. Gli undici affronteranno il Sassuolo per cercare di portare a Milano il 19° titolo in bacheca.

Alessio Dionisi ha scelto un 4-3-3 per contrastare i rossoneri. Gli undici neroverdi non regaleranno nulla agli avversari, così come dichiarato anche nei giorni scorsi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. All: Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli

Dove vedere Sassuolo-Milan

Sassuolo-Milan, sfida in programma al Mapei Stadium con fischio d’inizio alle ore 18, sarà trasmessa in esclusiva tv e streaming da Dazn.