Amichevoli Torino estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI TORINO ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Dal primo luglio comincia la nuova stagione 2022-2023: ricordiamo che la Serie A comincerà ben prima del solito, nel weekend tra il 13 e il 14 agosto. Per questo, preparazione pre-campionato che sarà fondamentale per far bene fin da subito e ottenere il massimo fino alla pausa per i Mondiali in Qatar da metà novembre a fine dicembre. Il Torino di Juric sarà chiamato a migliorare il discreto campionato dell’anno scorso, per alzare l’asticella e, chissà, puntare anche all’Europa.

Ritiro Torino, quando comincia: lunedì 4 luglio primo raduno con Juric

La squadra di Ivan Juric si radunerà per la prima volta lunedì 4 luglio al Filadelfia. Dopo il raduno a Torino, i granata si sposteranno in Austria, dove affronteranno diverse sfide in attesa di conoscere i volti nuovi da inserire in rosa per il nuovo campionato di Serie A. Prima dell’avvio del campionato, spazio anche per un paio di trasferte in Olanda e In Francia, per disputare altre amichevoli di lusso.

Amichevoli Torino estate 2022, quando si gioca: super sfida contro l’Eintracht vincitore dell’Europa League

Per ora, sono già sei le amichevoli pre-campionato organizzate dal Torino. Tre match di grandissimo spessore: in Austria contro l’Eintracht vincitore dell’Europa League, in Francia col Rennes e in Olanda contro l’AZ. Come l’anno scorso, poi, match in vista contro l’Obermais Merano, il Bochum e l’Al Fateh.

Venerdì 15 luglio – Torino-Eintracht Francoforte; Bad Wimsbach

Lunedì 18 luglio – Torino-Obermais Merano; Santa Cristina

Domenica 24 luglio – Torino-Bochum; Bressanone

Mercoledì 27 luglio -Torino-Al Fateh; Bressanone

Domenica 31 luglio – Stade Rennes-Torino; Rennes

Lunedì 8 agosto – AZ Alkmaar-Torino; Alkmaar