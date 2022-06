Amichevoli Verona estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI VERONA ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Dall’1 luglio il via alla nuova stagione 2022-2023: il campionato di Serie A comincerà poi ben prima del solito, nel weekend tra il 13 e il 14 agosto. Per questo, preparazione pre-campionato che sarà fondamentale per far bene fin da subito e ottenere il massimo fino alla pausa per i Mondiali in Qatar da metà novembre ad inizio gennaio. Il nuovo Verona di Cioffi deve ricominciare un nuovo progetto, dopo l’addio a Igor Tudor al termine di una grandissima stagione per gli scaligeri.

Ritiro Verona, ecco quando comincia: a Primiero da domenica 3 luglio

L’Hellas Verona di Gabriele Cioffi si radunerà per la prima volta domenica 3 luglio a Primiero. In attesa dei colpi di mercato in arrivo, la squadra veneta resterà in ritiro sulle Dolomiti fino al 17 luglio, come comunicato ufficialmente dal club.

Amichevoli Verona estate 2022, quando si gioca: in aggiornamento

Per ora, la società scaligera non ha ancora comunicato le date ufficiali e le avversarie delle gare amichevoli: il palinsesto dei match da disputare tra luglio e agosto arriverà prossimamente.

IN AGGIORNAMENTO