Cagliari: tre nomi per la panchina, uno il favorito

Il Cagliari non vuole sbagliare nella scelta del nuovo allenatore e aspetta, cerca di prendere tempo. Corteggiato Filippo Inzaghi, ora ci sono altri due tecnici che potrebbero inserirsi per la corsa alla panchina: Daniele De Rossi e Fabio Liverani. Filippo Inzaghi è in uscita da Brescia, dove ha finalmente risolto i suoi legami contrattuali ed è libero di accasarsi dove vuole. Fabio Liverani è l’ultimo nome che è uscito per la panchina cagliaritana, libero di scegliere anche lui, senza nessun vincolo. Daniele De Rossi invece fa ancora parte dello staff della Nazionale italiana, ma vorrebbe iniziare a intraprendere la carriera di allenatore. Al momento contatti con tutti e tre, anche se c’è un favorito.

Filippo Inzaghi il favorito per la panchina del Cagliari

Filippo Inzaghi è il favorito per la panchina del Cagliari. D’altronde è un nome che circola da qualche giorno, anche se Inzaghi non poteva accasarsi per via del contratto in essere con il Brescia. Risolti i suoi problemi ora è libero, ma nel frattempo il Cagliari sta tentennando, anche se rimane la prima scelta. Su Inzaghi intanto è piombato forte l’Ascoli che lo vorrebbe fin da subito come sostituto di Calori. Perdere altro tempo potrebbe significare perdere Inzaghi. Ma il Cagliari vuole essere convinto e fino a quando non lo sarà, aspetterà. Ragion per cui le alternative, o prime scelte a pari merito, si chiamano Fabio Liverani e Daniele De Rossi. Due nomi che in qualsiasi modo vada a finire, fanno stare tranquilli i tifosi del Cagliari. Corsa a tre dunque, con un favorito, ma sempre corsa a tre per questa prestigiosa panchina. Sia chiaro, qualunque allenatore verrà preso, avrà l’obbligo di riportare il Cagliari dove merita, in Serie A.