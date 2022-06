Giro del Delfinato, squalificato Molano. Arrivano le scuse. La reazione

Giro del Delfinato, squalificato Molano dopo il brutto gesto al termine della sesta tappa della corsa. Il corridore infatti, prima di tagliare il traguardo finale al settimo posto, ha avuto una brutta lite con il francese Hugo Page della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux. La lite prima animata solo verbalmente è sfociata in qualcosa di più. Infatti, Molano ha poggiato le mani addosso a Page e gli ha dato un colpo al casco. Il corridore si sta preparando per la volata finale.

Giro del Delfinato, squalificato Molano

Il Giro del Delfinato volge verso la fine e nella tappa di ieri, si è macchiato di un brutto gesto da parte del corridore colombiano Molano. Il pugno al casco di Molano ai danni di Page, è stato sanzionato con la squalifica del corridore arrivata nelle ore successive al fatto. Al riguardo il corridore si è voluto prontamente scusare per l’accaduto. Lo stesso ha affermato: “Il finale è stato veloce e teso e nella foga del momento ho commesso un errore pericoloso. Vorrei scusarmi con Hugo Page e con tutti i corridori per quello che è successo. Capisco perché sono stato squalificato e posso solo dire che me ne sono pentito e ne ho imparato la lezione”.