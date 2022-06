Milan Skriniar ha tenuto tutti col fiato sospeso per circa 24 ore. Ieri, durante il match valido per la Nations League, tra Slovacchia-Kazakistan, il nerazzurro ha abbandonato il campo. E’ arrivato, per infortunio a Skriniar l’esito degli esami.

Infortunio a Skriniar: l’esito dei primi esami

Il giocatore dell’Inter e della Nazionale slovacca, al 43′ del primo tempo ha abbandonato il campo per un problema nato da un movimento innaturale in scivolata (ginocchio sinistro in iperestensione, mentre il destro resta piegato sotto il corpo del giocatore). In seguito ai primi accertamenti, così come riportato da Calciomercato.com, sembrerebbero esclusi interessamenti del ginocchio destro, mentre il problema sembrerebbe riguardare i flessori della gamba sinistra.

Oggi gli esami strumentali che hanno appena fatto tirare un sospirone di sollievo per l’Inter e Simone Inzaghi, ma anche alla Nazionale Slovacca. Infatti, è proprio dalla Slovacchia che arrivano gli aggiornamenti confortanti sulle condizioni fisiche del centrale nerazzurro. Per Skriniar si tratta di un problema muscolare, il ginocchio sta bene.