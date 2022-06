Inter-Gosens, matrimonio con Rabea: “Ho sposato la donna per me più in gamba del mondo”

In casa Inter giunge il gran giorno, le nozze di Robin Gosens. Risulta essere un buon periodo per il giocatore che dopo il passaggio all’Inter e un infortunio dimenticato, è pronto a sposare la sua amata Rabea. Sabato scorso le nozze in Germania, in una cerimonia intima nel paese dei genitori. Robin pubblicizza sul social di Instagram l’evento, con una dedica a Rabea.

Nozze Gosens: la dedica su Instagram

Rabea Bolhke è la donna che Gosens ha conosciuto durante gli anni scolastici e che oggi corona il suo sogno. Il giocatore esprime le sue parole tramite una dedica che pubblica sul suo account Instagram e spiega cosa l’ha portato a sposare la compagna di vita: “Ho sposato la donna per me più in gamba del mondo. Ho fatto tutto giusto. Ti amo. Per sempre!” Prosegue: “La sposo perché ha fatto tutto nel modo giusto. È la donna più in gamba del mondo. Ti amo, per sempre”.

I due si sono fidanzati prima che l’esterno si trasferisse all’Atalanta nell’anno 2017, ora giungeranno le vacanze (luna di miele), poi l’inter di Inzaghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Gosens (@robingosens)