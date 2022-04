Inter, Gosens: “L’Inter è una delle squadre migliori al mondo. Stiamo facendo un ottimo campionato”

Inter, Robin Gosens con il 3-0 mette la ciliegina sulla torta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli. A seguito delle due reti dell’argentino Lautaro Martinez, il tedesco permette all‘Inter di volare definitivamente. Ai microfoni di Mediaset dichiara: “Siamo contenti della vittoria, è stata una finale voluta e meritata sul campo”.

Inter, Gosens: “Il gol? Forse non è stato uno dei più belli”

Robin Gosens ai microfoni di Mediaset: “Il gol? Forse non è stato uno dei più belli, ma sicuramente è molto importante. Faccio sempre questi movimenti per arrivare sul secondo palo, se arrivo con velocità è difficile marcarmi. Stiamo facendo un ottimo campionato, dopo un mese complicato ci siamo rialzati e ora stiamo giocando bene. Adesso mancano sei finali, dobbiamo provare a vincerle tutte per essere sicuri di diventare campioni“.

La concorrenza

“L’Inter è una delle squadre migliori al mondo e anche il mio diretto concorrente Perisic sta facendo un campionato straordinario. Qui si migliora sia come giocatore che come persona, sono contento di essere arrivato”.