Inter, Zhang: “Sei anni fa non lo avrei immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale”

Inter, Steven Zhang presidente del club nerazzurro all’arrivo a Milano, spende alcune parole per i dipendenti della società: “Tre trofei già vinti, sei anni fa non lo avrei immaginato“. Zhang ratifica quanto prima possibile il ritorno di Lukako e Dybala. L’obiettivo del presidente e della società bianconera, è rafforzare la squadra. Durante il viaggio in Usa Zhang incontra Marotta per rafforzare i contenuti.

Inter Zhang: discorso al club

Il meeting del presidente Steven Zhang svolto a Interello affronta temi importanti per la società. La pandemia, ribadisce Zhang: “ha comportato grandi sacrifici ma la fortuna di lavorare nel calcio ha regalato anche emozioni forti. Ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme“.

Bilanci positivi per Zhang

Parliamo di bilanci estremamente positivi per il presidente nerazzurro: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana: “Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale“.

Una frase finale prima dei saluti, volta a caricare l’attenzione del club in ascolto, di una Inter determinata a lavorare. La sua Inter, che non intende per nulla mollare.