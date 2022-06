Giusto tra un mese, il 1° luglio, inizierà il calciomercato estivo del 2022. Le società stanno facendo già incontri, sondaggi e primi approcci per avviare, successivamente, le trattative definitive tra luglio e settembre. La Juventus in duello con l’Inter per un brillante fuoriclasse così come spiega Alfredo Pedullà.

Juventus in duello con l’Inter per un brillante fuoriclasse: Kostic

Si tratta di Felipe Kostic, classe 1992, calciatore serbo in forza all’Eintracht Francoforte. Centrocampista esterno, ala, dotato di tecnica, fisicità e corsa; grande abilità nel dribbling e assist man. Perfetto sia per le esigenze dei bianconeri che dell’Inter.

La ricostruzione della Juventus, per tornare competitiva in Serie A e fare anche di più in Europa, ha spinto Allegri e la dirigenza a puntare anche sul serbo.

L’Inter avrebbe bisogno di Kostic, con l’addio di Perisic, nonostante la presenza di Gosens, resta un ruolo da avere sempre coperto, anche in assenza dell’ex Atalanta. L’Inter ha intenzione di insediarsi nella trattativa della Vecchia Signora per aggiudicarsi un giocatore dalle grandi doti.

Per quanto riguarda la stima dell’ex Amburgo e Stoccarda, le pretese economiche dell’Eintracht Francoforte si collocano intorno ai 15 milioni di euro. Un investimento che entrambe le società italiane possono fare senza troppi sforzi.

Il rendimento di Felipe Kostic, nella stagione 2021/22, tra campionato ed Europa League, conta: 43 presenze, 7 gol e 15 assist.