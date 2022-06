Lo sfogo di Icardi sui social: “Ogni anno le solite ca**ate, gli animali mi rispettano di più”.

Icardi sfogo sui social a seguito di un articolo pubblicato alcune ore fa da un giornalista della Gazzetta dello Sport. Secondo indiscrezioni l’argentino in vacanza assieme alla moglie e procuratrice, reagisce in maniera dura ad un articolo reso pubblico da un giornalista. Nell’articolo si mette in dubbio il suo ritorno ad alti livelli. Le parole di Icardi: “Ogni anno le solite ca**ate, gli animali mi rispettano di più”.

Per festeggiare l’anniversario di nozze con Wanda Nara, la coppia sceglie di rilassarsi dirigendosi in Ruanda. Escursioni e molto altro, documentando tutto sui loro profili social.

Icardi sfogo sui social: Icardi risponde attraverso le stories

Mauro Icardi ex interista sfoga la sua rabbia dinanzi a un articolo pubblicato da un giornalista, all’interno del quale si metteva in dubbio la carriera del giocatore: definita in “bilico”. La risposta attraverso le stories di Instagram dell’ex attaccante dell’Inter: “La prossima volta ti lascio organizzare le mie vacanze se vuoi. O questi discorsi sono solo cazzate come ogni anno? Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto.

Non mi sembra così in bilico come fai capire con le cagate scritte. A 29 anni non ti preoccupare che con quasi 200 goal fatti mi conoscono abbastanza bene tutti. E poi decido io di restare e mettermi a disposizione. Grazie mille, ti abbraccio forte dall’Africa, con i gorilla, i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te. A presto“.