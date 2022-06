Marotta: “Lukaku e Dybala sono nostri obiettivi. Quello che conta è la squadra, non la singola operazione”

Inter Marotta su Lukaku, l’ad nerazzurro: “Bremer se parte Skriniar? Stiamo valutando nel caso partisse un difensore“. Ad oggi, pochi dubbi sul ritorno del belga all’Inter. Scopriamo le dichiarazione dell’amministratore delegato, non affatto contrario all’arrivo del giocatore.

Inter Marotta su Lukaku: dichiarazioni dell’Ad

“Lukaku già oggi all’Inter? Oggi no, con il ds Piero Ausilio abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto degli equilibri economico finanziario, all’insegna della sostenibilità. Ci sono sondaggi e trattative, bisogna tentare tutte le strade senza avere la paura di fallire. La pista Lukaku è assolutamente percorribile, non mi nascondo. Ma dobbiamo ancora valutare se possiamo definirla o meno. Lukaku e anche Dybala sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma ripeto che dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria. Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa era già competitiva“.

“Bremer all’Inter se parte Skriniar?”

L’Ad Beppe Marotta prosegue: “Bremer all’Inter se parte Skriniar? Questo è un mercato dove è molto più difficile sostituire un attaccante, rispetto a un difensore e probabilmente sarà questo il settore in cui dovremo agire. Con Ausilio stiamo pensando a delle alternative valide nel momento in cui dovesse partire un difensore“.

Riguardo il difensore brasiliano del Torino: “Bremer è un giocatore di caratura mondiale e farebbe comodo a tante squadre di vertice, non solo italiane.E’ un difensore su cui sono poste tutte le nostre attenzioni“.

“È nostro dovere allestire una squadra competitiva a disposizione di Inzaghi”

Infine Marotta dichiara: “Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, così come Onana. Poi vogliamo valorizzare i nostri giovani anche se bisogna andare con i piedi di piombo e con calma. È nostro dovere allestire una squadra competitiva a disposizione di Inzaghi“.