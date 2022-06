Milan News, Stefano Pioli vuole una rosa duttile e rivoluzionaria: ecco i dettagli

Milan novità Pioli in prossimità della nuova stagione 2022-23 di Serie A. Scopriamo insieme le varie novità, passando dai giocatori duttili ai diversi sistemi di gioco. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ci espone il punto della situazione del mercato rossonero, con le eventuali novità sugli acquisti. Stefano Pioli ha le idee ben chiare per il prossimo campionato.

Milan novità Pioli: una rosa versatile

Nella prossima stagione verrà cambiata anche la struttura di gioco, passando da un 4-2-3-1 a un cambiamento possibilmente ‘continuo’. Per cui con diverse soluzioni di gioco, a seconda del match in vista. Nella rosa rossonera ritroviamo Yacine Adli, un trequartista che occupa più posizioni, lo stesso per Renato Sanches.

Lang nasce invece come esterno sinistro capace di ricoprire anche ruoli nella trequarti, come De Ketelaere. Nella sezione del centrocampo a 3 giocheranno Renato Sanches e Tommaso Pobega.

Una nuova difesa

Quale potrebbe essere una grande novità in casa Milan? La difesa a 3 è sicuramente ambita e le caratteristiche dei nuovi difensori potrebbero esaudire alla perfezione il desiderio di Pioli. Theo Hernandez sulla linea di centrocampo, Kalulu, Tomori e Calabria leggermente arretrati componendo in definitiva una struttura a 3.

Capitolo Botman

Conosciamo bene l’obiettivo principale del Milan da diversi mesi a questa parte. Si attende una risposta definitiva dal difensore olandese del Lille, Sven Botman. Un giocatore perfetto per ricoprire la posizione centrale in coppia con Tomori o Kalulu.